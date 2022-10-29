UNIVERS FITNESS
Univers Fitness, éditeur du site vente-rameur.com, est spécialiste de la vente de rameurs d'appartement depuis le début des années 2000. Nous disposons de près de 150 références de rameurs des meilleures marques.
Univers Fitness est une entreprise française spécialisée dans la distribution de rameurs et autres machines de fitness auprès des salles de sport et des professionnels. Fondée en 2010, Univers Fitness compte aujourd'hui plus de 500 clients répartis dans toute la France. La société s'est rapidement imposée comme l'un des leaders du marché grâce à son offre complète de produits, son service de qualité et son réseau de distribution performant.
SPÉCIALISTE RAMEUR
Univers Fitness propose une large gamme de rameurs et de machines de fitness pour tous les budgets et tous les besoins. Que vous soyez un débutant ou un sportif confirmé, vous trouverez le rameur ou la machine qui vous convient parmi les nombreux modèles proposés par Univers Fitness. Les rameurs et machines de fitness de Univers Fitness sont reconnus pour leur qualité et leur fiabilité, ce qui vous permet de profiter pleinement de vos séances de sport sans vous soucier de l'équipement.
NOS PRINCIPAUX ATOUTS
NOS SERVICES
Univers Fitness, c'est aussi un service de qualité avec des conseillers à votre disposition pour vous aider à choisir le rameur ou la machine de fitness qui correspond le mieux à vos besoins. Univers Fitness propose également des solutions de financement adaptées à vos besoins pour vous permettre de réaliser votre projet sans dépasser votre budget.
En choisissant Univers Fitness, vous bénéficiez également du savoir-faire et de l'expérience d'un des leaders du marché de la distribution de rameurs et de machines de fitness. Univers Fitness, c'est la garantie d'un achat réussi et d'un équipement de qualité pour profiter pleinement de vos séances de sport.
TRAVAILLER AVEC NOUS
Chez Univers Fitness, nous vous proposons plus de 150 références de rameurs des plus grandes marques telles que SportsTech, Capital Sports, Concept2, WaterRower, Sunny Health & Fitness, Nordika, etc. Que vous soyez une entreprise, un club de sport ou tout simplement un particulier, nous avons le rameur qu'il vous faut ! En effet, nous distribuons nos produits dans toute la France. De plus, vous avez le choix entre l'achat ou la location de votre rameur. Enfin, nous vous proposons également un contrat de maintenance afin que vous puissiez profiter de votre rameur en toute tranquillité. N'hésitez plus et venez nous rendre visite !
NOS CLIENTS EN PARLENT
Univers Fitness est une entreprise française qui commercialise des rameurs et du matériel de fitness de grande qualité. L'entreprise propose une gamme complète de produits allant des rameurs d'appartement aux rameurs professionnels, en passant par les accessoires et le matériel de musculation.
Univers Fitness propose des solutions de fitness et de musculation de grande qualité. La société commercialise des machines à ramer, ainsi que des accessoires et du matériel de fitness. Univers Fitness s'engage à proposer des produits de qualité et performants, afin que chacun puisse atteindre ses objectifs de forme et de bien-être.
Univers Fitness est une entreprise qui distribue des rameurs pour salles de sport. Elle est basée à Bordeaux en France, comme nous. Leurs produits sont de qualité et ils ont un service clientèle très réactif. Après 8 ans de partenariat, nous ne pourrons nous passer de Univers Fitness pour le bien être de notre salle et de nos clients.