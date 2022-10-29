vente de rameur
Vente rameur

VENTE RAMEUR D'APPARTEMENT

1. Univers Fitness, vente et location de rameurs de qualité pour les salles de sport, les commités d'entreprises, les clubs de sport 
2. Univers Fitness propose une large gamme de rameurs de qualité adaptés à tous les budgets et toutes les utilisations. 
3. Les rameurs de Univers Fitness sont idéaux pour les salles de sport, les commités d'entreprises et les clubs de sport, car ils permettent une excellente préparation physique et une excellente condition physique. 
4. Univers Fitness offre également un service de location de rameurs de qualité, afin que vous puissiez profiter de l'excellente qualité de ses rameurs sans vous ruiner.

 

rameur

UNIVERS FITNESS

Univers Fitness, éditeur du site vente-rameur.com, est spécialiste de la vente de rameurs d'appartement depuis le début des années 2000. Nous disposons de près de 150 références de rameurs des meilleures marques.

Univers Fitness est une entreprise française spécialisée dans la distribution de rameurs et autres machines de fitness auprès des salles de sport et des professionnels. Fondée en 2010, Univers Fitness compte aujourd'hui plus de 500 clients répartis dans toute la France. La société s'est rapidement imposée comme l'un des leaders du marché grâce à son offre complète de produits, son service de qualité et son réseau de distribution performant.

SPÉCIALISTE RAMEUR

Univers Fitness propose une large gamme de rameurs et de machines de fitness pour tous les budgets et tous les besoins. Que vous soyez un débutant ou un sportif confirmé, vous trouverez le rameur ou la machine qui vous convient parmi les nombreux modèles proposés par Univers Fitness. Les rameurs et machines de fitness de Univers Fitness sont reconnus pour leur qualité et leur fiabilité, ce qui vous permet de profiter pleinement de vos séances de sport sans vous soucier de l'équipement.

distributeur rameur
Acheter rameur

NOS PRINCIPAUX ATOUTS

Packaging & STOCKAGE

Nous disposons de 2 entrepôts en France et un en Belgique, où nous stockons 150 références de rameurs, prêts à être livré dans toute la France.

MAINTENANCE RAMEURS

Grâce à nos contrats de maintenance, nos techniciens gèrent vos rameurs dans vos salles de sports, ce dans toute la France, 7 jours sur 7.

LIVRAISON

Matériel en leasing ou acheté, nous nous chargeons de la livraison et de l'installation de vos machines de musculation.

NOS SERVICES

Univers Fitness, c'est aussi un service de qualité avec des conseillers à votre disposition pour vous aider à choisir le rameur ou la machine de fitness qui correspond le mieux à vos besoins. Univers Fitness propose également des solutions de financement adaptées à vos besoins pour vous permettre de réaliser votre projet sans dépasser votre budget.

En choisissant Univers Fitness, vous bénéficiez également du savoir-faire et de l'expérience d'un des leaders du marché de la distribution de rameurs et de machines de fitness. Univers Fitness, c'est la garantie d'un achat réussi et d'un équipement de qualité pour profiter pleinement de vos séances de sport.

rameur
VENTE DE RAMEURS
salle de sport
LOCATION DE RAMEURS
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MAINTENANCE & COACHING

TRAVAILLER AVEC NOUS

Chez Univers Fitness, nous vous proposons plus de 150 références de rameurs des plus grandes marques telles que SportsTech, Capital Sports, Concept2, WaterRower, Sunny Health & Fitness, Nordika, etc. Que vous soyez une entreprise, un club de sport ou tout simplement un particulier, nous avons le rameur qu'il vous faut ! En effet, nous distribuons nos produits dans toute la France. De plus, vous avez le choix entre l'achat ou la location de votre rameur. Enfin, nous vous proposons également un contrat de maintenance afin que vous puissiez profiter de votre rameur en toute tranquillité. N'hésitez plus et venez nous rendre visite !

MATÉRIEL DE QUALITÉ

vente-rameur.com s'engage à proposer des produits de qualité supérieure afin que chacun puisse profiter pleinement de ses activités sportives. Les rameurs commercialisés par l'entreprise sont fabriqués par les meilleurs fabricants du monde et sont testés rigoureusement avant d'être mis en vente.

UNE CROISSANCE CONSTANTE

Univers Fitness est une société qui connaît une croissance constate depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, nos services sont reconnus par les plus importantes salles de sport, et par plus de 500 entreprises qui nous font confiance. Avec l'essor des rameur connecté, nous allons encore aller plus loin dans l'expérience.

DE VRAIS EXPERTS

vente-rameur.com propose également un service clientèle de qualité afin que chacun puisse profiter pleinement de ses achats. Les conseillers de l'entreprise sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à choisir le rameur ou le matériel de fitness qui vous convient le mieux.

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ANS D'ExpÉrience

NOS CLIENTS EN PARLENT

Univers Fitness est une entreprise française qui commercialise des rameurs et du matériel de fitness de grande qualité. L'entreprise propose une gamme complète de produits allant des rameurs d'appartement aux rameurs professionnels, en passant par les accessoires et le matériel de musculation.

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CATH ALAIN Fitness Club

Univers Fitness propose des solutions de fitness et de musculation de grande qualité. La société commercialise des machines à ramer, ainsi que des accessoires et du matériel de fitness. Univers Fitness s'engage à proposer des produits de qualité et performants, afin que chacun puisse atteindre ses objectifs de forme et de bien-être.

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JACQUES LEROY California Fitness Club

Univers Fitness est une entreprise qui distribue des rameurs pour salles de sport. Elle est basée à Bordeaux en France, comme nous. Leurs produits sont de qualité et ils ont un service clientèle très réactif. Après 8 ans de partenariat, nous ne pourrons nous passer de Univers Fitness pour le bien être de notre salle et de nos clients.

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MAIA LABEYE Manager

 

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